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Массажер для ухода за лицом (розовый) Gezatone AMG110

Артикул: 306436
Скидка 10% предоставляется по промокоду GEZATONE10
  • Массажер для ухода за лицом (розовый) Gezatone AMG110 - фото 1
  • Массажер для ухода за лицом (розовый) Gezatone AMG110 - фото 2
  • Массажер для ухода за лицом (розовый) Gezatone AMG110 - фото 3
  • Массажер для ухода за лицом (розовый) Gezatone AMG110 - фото 4
  • Массажер для ухода за лицом (розовый) Gezatone AMG110 - фото 5
  • Массажер для ухода за лицом (розовый) Gezatone AMG110 - фото 6
Массажер для ухода за лицом (розовый) Gezatone AMG110 - фото 1
Массажер для ухода за лицом (розовый) Gezatone AMG110 - фото 2
Массажер для ухода за лицом (розовый) Gezatone AMG110 - фото 3
Массажер для ухода за лицом (розовый) Gezatone AMG110 - фото 4
Массажер для ухода за лицом (розовый) Gezatone AMG110 - фото 5
Массажер для ухода за лицом (розовый) Gezatone AMG110 - фото 6
2 650 руб. 
2 990 руб. 

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Артикул: 306436
В наличии
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БрендGezatone
Тип товара
Назначениедля лица
Действиеочищение, массаж
Материалсиликон
Питание от батареек или аккумуляторада
Функции и режимыповышение упругости кожи, уменьшение пор, устранение черных точек
Щеточка для глубокого и нежного очищения кожи лица. Мягкие щетинки из гипоаллергенного силикона тщательно и деликатно очищают поверхность кожи от загрязнений до 10 раз более эффективно чем при использовании косметики. 6 скоростей, встроенный аккумулятор и функция антивозрастного массажа превращают ежедневное очищение в удовольствие.


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Массажер для ухода за лицом (розовый) Gezatone AMG110 - стоимость товара 2650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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