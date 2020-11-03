Объектив Tamron 16-300mm F 3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Nikon F (B016N)

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Tamron
|Тип товара
|Объектив
|Адаптирован для видеосъемки
|нет
|Байонет
|Nikon F
|Внутренняя фокусировка
|нет
|Диаметр фильтра
|67 мм
|Тип объектива
|стандартный
|Ультразвуковой привод
|есть
|Автофокус
|есть
|Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
|f/6.30
|Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
|f/3.50
|Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
|300
|Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
|16
|Стабилизатор изображения
|есть
|Фокусное расстояние
|переменное
|Вес, кг
|0.54
Объектив Tamron AF 16-300mm F 3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Nikon F - объектив с возможностью макросъемки для зеркальных фотоаппаратов с матрицей формата APS-C. Рекомендован для тех любителей и профессионалов, кто хотел бы использовать одну и ту же оптику в самых разных обстоятельствах: от портретных съемок до съемок пейзажей и городской архитектуры.
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