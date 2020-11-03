8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Алкотестер Inspector AT1000

Артикул: 28689
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
5 980 руб. 
Купить
+ 496 КэтКоинов
Артикул: 28689
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендInspector
Тип товараАлкотестер
  • Электрохимический (fuel cell) cенсор
  • Диапазон измерений: 0.000-4.000‰ BAC
  • Точность показаний: +/-0.04‰ BAC
  • Контроль непрерывного выдоха
  • 4-хзначный ЖК экран с подсветкой
  • Отображаемый диапазон: 0.000-3.000‰ BAC
  • Звуковой сигнал в случае результата выше 0.50‰ BAC
  • Память на 10 показаний
  • 5 мундштуков в комплекте
  • Время готовности: 15 сек.
  • Время тестирования: 10 сек.
  • Повторный тест: через 60 сек.
  • Элемент питания: 9В алкалиновая батарея типа «Крона» (не входит в комплект) или от сети 12В
  • Ресурс заряда батареи: 500 тестов
  • Индикация разряда батареи и функция авто-отключения
  • Температура использования: 0°C -40°C
  • Отображение температуры окружающей среды
  • Размеры устройства: 126 x 69 x 29 мм
  • Калибровка через каждые: 12 месяцев / 500 тестов
  • Возможность подключения портативного принтера (опция)


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Алкотестер Inspector AT1000 - данный товар вы можете купить по цене по цене 5980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тольятти

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...