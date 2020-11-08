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Кольцо переходное Falcon Eyes M42 на Sony Nex

Артикул: 231533
  • Кольцо переходное Falcon Eyes M42 на Sony Nex - фото 1
  • Кольцо переходное Falcon Eyes M42 на Sony Nex - фото 2
Кольцо переходное Falcon Eyes M42 на Sony Nex - фото 1
Кольцо переходное Falcon Eyes M42 на Sony Nex - фото 2
960 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231533
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараПереходное кольцо
Переходное кольцо M42 на Sony Nex позволяет устанавливать объективы с резьбой М42 (рабочий отрезок 45,5 мм) на фотоаппараты Sony Nex с байонетом E (рабочий отрезок 18 мм) . Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Данная модель не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.


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Самовывоз невозможен
Кольцо переходное Falcon Eyes M42 на Sony Nex - по цене 960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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