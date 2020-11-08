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Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 16 для видеосъемки

Артикул: 231492
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  • Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 16 для видеосъемки - фото 2
  • Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 16 для видеосъемки - фото 3
  • Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 16 для видеосъемки - фото 4
  • Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 16 для видеосъемки - фото 5
Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 16 для видеосъемки - фото 1
Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 16 для видеосъемки - фото 2
Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 16 для видеосъемки - фото 3
Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 16 для видеосъемки - фото 4
Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 16 для видеосъемки - фото 5
2 757 руб. 
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+ 52 КэтКоинов
Артикул: 231492
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараКомплект оборудования
Цветовая температура5500К
Источник питанияUSB
КомплектацияОснование — 1 шт, Штанга с осветителем телескопическая — 1 шт, Штанга для микрофона — 1 шт, Адаптер для микрофона — 1 шт, Наклонно-поворотный кронштейн для осветителя -1 шт, Клипса для адаптера смартфона -1 шт, Адаптер для смартфона — 1 шт, Клипсы для кабеля — 2 шт, Инструкция по эксплуатации — 1 шт, Гарантийный талон — 1 шт
Вес, кг1,41
Состояние товарановый
Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 16 предназначен для быстрой организации видеосъёмки или трансляции с помощью камеры смартфона. Комплектный бестеневой кольцевой осветитель установлен на телескопическую штангу через наклонно-поворотный кронштейн и подключается к любому источнику питания с портом USB. Осветитель снабжен регулировкой яркости и цветовой температуры. Внешний диаметр осветителя — 165 мм. Внутренний диаметр кольца — 110 мм. Количество светодиодов — 72 шт. Высота центральной штанги для осветителя регулируется от 39 до 52 см и фиксируется цанговым зажимом. Для фиксации кабеля питания на стойке предусмотрены две пластиковых клипсы. Для установки смартфона в комплекте предусмотрен адаптер. В него можно установить смартфон шириной от 58 мм до 87 мм. Смартфон надёжно фиксируется подпружиненной лапкой адаптера. Адаптер имеет две закладных гайки с резьбой 1/4“ и крепится к центральной стойке с помощью клипсы с винтовой фиксацией. Для записи или трансляции звука, вы можете установить микрофон в комплектный адаптер на горизонтальной штанге. Адаптер на штанге крепится на резьбе 3/8“. Длина штанги 36 см. Горизонтальная штанга фиксируется винтовым прижимом в муфте и может регулироваться в горизонтальной плоскости. Расположение муфты на центральной стойке регулируется. Центральная штанга с установленным осветителем, адаптером для смартфона и горизонтальной штангой с адаптером для микрофона крепятся на массивном круглом основании. На нижней стороне основания предусмотрена противоскользящая накладка из вспененного материала, которая убережёт, в том числе, стол от возможных царапин. Купить комплект Falcon Eyes BloggerKit 16 для видеосъемки или LIVE трансляции советуем как блоггерам новичкам и заядлым любителям, так и профессионалам.


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Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 16 для видеосъемки - стоимость товара 2757 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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