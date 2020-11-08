Комплект студийного оборудования Godox DP300II-C

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Godox
|Тип товара
|Комплект студийного оборудования
|Мощность вспышки, Дж
|300
|Время перезарядки, сек
|0,3~1.2
|Цветовая температура
|5600 ± 200
|Источник питания
|200-240В переменного тока/50 Гц
|Комплектация
|Вспышка студийная Godox DP300II - 2 шт, Стойка Godox 303 с амортизатором - 2 шт, Софтбокс SB-BW80120 - 1 шт, Фотозонт UB-004 (101 см, белый) - 1 шт, Пульт-радиосинхронизатор Godox XT-16 - 1 шт / Шторки с набором фильтров BD-04 - 1 шт, Рефлектор Godox RFT 7 - 1 шт, Сумка Godox CB-01 - 1 шт, Руководство по эксплуатации, Гарантийный талон
|Вес, кг
|19,85
|Состояние товара
|новый
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