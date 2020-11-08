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Комплект студийного оборудования Godox DP300II-C

Артикул: 231482
  • Комплект студийного оборудования Godox DP300II-C - фото 1
  • Комплект студийного оборудования Godox DP300II-C - фото 2
Комплект студийного оборудования Godox DP300II-C - фото 1
Комплект студийного оборудования Godox DP300II-C - фото 2
39 990 руб. 
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+ 494 КэтКоинов
Артикул: 231482
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараКомплект студийного оборудования
Мощность вспышки, Дж300
Время перезарядки, сек0,3~1.2
Цветовая температура5600 ± 200
Источник питания200-240В переменного тока/50 Гц
КомплектацияВспышка студийная Godox DP300II - 2 шт, Стойка Godox 303 с амортизатором - 2 шт, Софтбокс SB-BW80120 - 1 шт, Фотозонт UB-004 (101 см, белый) - 1 шт, Пульт-радиосинхронизатор Godox XT-16 - 1 шт / Шторки с набором фильтров BD-04 - 1 шт, Рефлектор Godox RFT 7 - 1 шт, Сумка Godox CB-01 - 1 шт, Руководство по эксплуатации, Гарантийный талон
Вес, кг19,85
Состояние товарановый
Комплект студийного оборудования Godox DP300II-C


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Самовывоз невозможен
Комплект студийного оборудования Godox DP300II-C - по цене 39990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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