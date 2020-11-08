8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Насадка фоновая Falcon Eyes FEA-BRT BW3

Артикул: 231389
Насадка фоновая Falcon Eyes FEA-BRT BW3
4 053 руб. 
Купить
+ 62 КэтКоинов
Артикул: 231389
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендFalcon Eyes
Тип товараНасадка фоновая
ФормаОвальная
БайонетBowens (сменный, диаметр кольца 152 мм)
Размеры, см32х21,7х34,5
Фоновая насадка Falcon Eyes FEA-BRT BW3 позволяет расположить осветитель в стороне от снимаемого объекта, таким образом, чтобы сам прибор не попадал в кадр, при этом на фоне формируется равномерное по плотности световое пятно. Насадка устанавливается на осветительные приборы с байонетом Bowens, для установки FEA-BRT BW3 на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать переходные кольца (приобретаются отдельно, диаметр 152 мм). Установленную на приборе насадку можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтовым зажимом. Насадка изготовлена из металла, две прищепки для сменных фолиевых фильтров закреплены на рефлекторе (рассеивающий белый фильтр в комплекте), внутри насадки отражающее белое матовое покрытие.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Насадка фоновая Falcon Eyes FEA-BRT BW3 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4053 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тольятти

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...