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Отражатель SRH-CA с сотовой насадкой для накамерной вспышки

Артикул: 231281
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1 579 руб. 
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Артикул: 231281
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараОтражатель
Высота, см17
Длина, см18
Ширина, см15
Falcon Eyes SRH-CA — рефлектор с сотовой насадкой, служит для создания необходимого светотеневого рисунка, подходит для всех накамерных вспышек. Легко и быстро устанавливается с помощью липучек, компактен в сложенном виде. Рефлектор с серебристой отражающей поверхностью, размер 180?150 мм. Рефлектор применяется как самостоятельно, для создания направленного и концентрированного пучка света (отражающая поверхность рефлектора смягчает переход из света в тень), так и с сотовой насадкой (для ограничения светового потока и формирования узконаправленного пучка света). Рефлектор изготовлен из пластика, сотовая насадка — металл. В комплекте складной колпачок-рассеиватель.


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Самовывоз невозможен
Отражатель SRH-CA с сотовой насадкой для накамерной вспышки - купить по цене 1579 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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