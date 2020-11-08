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Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии

Артикул: 231087
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 1
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 2
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 3
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 4
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 5
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 6
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 7
Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 1
Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 2
Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 3
Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 4
Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 5
Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 6
Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 7
3 104 руб. 
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Артикул: 231087
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСтойка-тренога
Минимальная высота, см92
Максимальная нагрузка, кг4
Амортизаторвоздушный
Вес, кг1,21
Ножки стойки-треноги Falcon Eyes FlatStand 2400BAC в сложенном состоянии находятся в одной плоскости, таким образом, в кофре может поместиться в два раза больше стоек-треног такой конструкции! Толщина стойки в сложенном состоянии всего 6 см! С помощью встроенного клипсового механизма эти стойки-треноги (опять же в сложенном состоянии) можно соединять друг с другом, быстро подготавливая или освобождая пространство для съемки. Диаметр ножек 19 мм. Стойка Falcon Eyes FlatStand 2400BAC нисколько не уступает «классической» конструкции в своем основном назначении - оставаться надежной опорой для аппаратуры и гасить вибрации. Допустимая вертикальная нагрузка – 4 кг. Механизм воздушной амортизации обеспечивает сохранность дорогостоящей техники от резкого удара при непреднамеренном, резком ее «сложении». Все секции, ноги стойки-треноги изготовлены из алюминиевого сплава, зажимы – из прочного, утолщенного ABC-пластика. Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC укомплектована съемной пластиковой шаровой головкой для цифровых камер, с возможностью поворота установочной площадки на 90°. Диаметр 40 мм. Крепится на резьбу 1/4” на шпиготе (бронза) стойки, посадочный винт на площадке – 1/4”.


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Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - данный товар вы можете купить по цене по цене 3104 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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