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Стойка-тренога FELS-1020/B.0 для фото/видеостудии

Артикул: 231073
  • Стойка-тренога FELS-1020/B.0 для фото/видеостудии - фото 1
  • Стойка-тренога FELS-1020/B.0 для фото/видеостудии - фото 2
  • Стойка-тренога FELS-1020/B.0 для фото/видеостудии - фото 3
  • Стойка-тренога FELS-1020/B.0 для фото/видеостудии - фото 4
Стойка-тренога FELS-1020/B.0 для фото/видеостудии - фото 1
Стойка-тренога FELS-1020/B.0 для фото/видеостудии - фото 2
Стойка-тренога FELS-1020/B.0 для фото/видеостудии - фото 3
Стойка-тренога FELS-1020/B.0 для фото/видеостудии - фото 4
1 150 руб. 
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Артикул: 231073
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСтойка-тренога
Минимальная высота, см41
Максимальная нагрузка, кг2,5
Амортизаторнет
Вес, кг0,5
Стойка-тренога FELS-1020/B.0 — низкая компактная телескопическая стойка-тренога, в комплекте поставляется шаровая миниголовка, для цифровых камер. Высота стойки-треноги FELS-1020/B.0 от 41 до 102 см, крепежный адаптер диаметром 5/8 с винтом 1/4. Стойка-тренога комплектуется дополнительным пальцем диаметром 5/8 с винтом 1/4, который устанавливается на ножке. Три секции надежно соединяются между собой клипсовыми зажимами. Стойка-тренога изготовлена из алюминиевого сплава, зажимы и крестовины - ABS пластик. Допустимая вертикальная (осевая) нагрузка – 2,5 кг.


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Самовывоз невозможен
Стойка-тренога FELS-1020/B.0 для фото/видеостудии - по цене 1150 руб. в Тольятти. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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