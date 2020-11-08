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Штатив Falcon Eyes MultiPOD 1600HM

Артикул: 230828
  • Штатив Falcon Eyes MultiPOD 1600HM - фото 1
  • Штатив Falcon Eyes MultiPOD 1600HM - фото 2
  • Штатив Falcon Eyes MultiPOD 1600HM - фото 3
  • Штатив Falcon Eyes MultiPOD 1600HM - фото 4
  • Штатив Falcon Eyes MultiPOD 1600HM - фото 5
  • Штатив Falcon Eyes MultiPOD 1600HM - фото 6
  • Штатив Falcon Eyes MultiPOD 1600HM - фото 7
  • Штатив Falcon Eyes MultiPOD 1600HM - фото 8
  • Штатив Falcon Eyes MultiPOD 1600HM - фото 9
  • Штатив Falcon Eyes MultiPOD 1600HM - фото 10
Штатив Falcon Eyes MultiPOD 1600HM - фото 1
Штатив Falcon Eyes MultiPOD 1600HM - фото 2
Штатив Falcon Eyes MultiPOD 1600HM - фото 3
Штатив Falcon Eyes MultiPOD 1600HM - фото 4
Штатив Falcon Eyes MultiPOD 1600HM - фото 5
Штатив Falcon Eyes MultiPOD 1600HM - фото 6
Штатив Falcon Eyes MultiPOD 1600HM - фото 7
Штатив Falcon Eyes MultiPOD 1600HM - фото 8
Штатив Falcon Eyes MultiPOD 1600HM - фото 9
Штатив Falcon Eyes MultiPOD 1600HM - фото 10
11 409 руб. 
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+ 128 КэтКоинов
Артикул: 230828
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараТрипод напольный
Максимальная нагрузка, кг4
Головка в комплектеесть
Сменная площадкаесть
Материалалюминий
Уровеньесть
Длина в сложенном состоянии, см65
Количество секций в штанге4
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см160
Вес, кг2.8
Штатив Falcon Eyes MultiPOD 1600HM – прецизионно исполненный безлюфтовый универсальный 4-секционный алюминиевый штатив с 2D головкой с механизмами жидкостного демпфирования и контрбаланса. Штатив предназначен для использования с фото- и видеокамерами весом до 4 кг, вес штатива с головой 2,8 кг, максимальная рабочая высота 1600 мм.


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Самовывоз невозможен
Штатив Falcon Eyes MultiPOD 1600HM - по цене 11409 руб. в Тольятти. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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