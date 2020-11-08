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Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 82 предм

Артикул: 230674
  • Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 82 предм - фото 1
  • Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 82 предм - фото 2
  • Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 82 предм - фото 3
  • Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 82 предм - фото 4
Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 82 предм - фото 1
Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 82 предм - фото 2
Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 82 предм - фото 3
Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 82 предм - фото 4
5 810 руб. 
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+ 97 КэтКоинов
Артикул: 230674
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараНабор инструментов
Количество имбусовых ключейнет
Аксессуары в комплектегибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Макс. размер торцевых головок, мм32
Упаковкакейс
Тип гаечных ключейкомбинированные
Посадка головок1/2, 1/4
Посадка бит5/16
Оснастка в комплектебиты, торцевые головки
Наконечники головок6-гранный
Мин. размер торцевых головок, мм4
Мин. размер гаечных ключей, мм8
Макс. размер гаечных ключей, мм22
Вес набора, кг6,45
Количество торцевых головок, шт44
Количество сверл, штнет
Количество предметов, шт82
Количество отверток, штнет
Количество зубил, штнет
Количество гаечных ключей, шт9
Количество бит, шт15
Инструменты в комплектерукоять для бит, трещотка, ключи гаечные
Шлицы биткрестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
В набор входит (подробно): — 15 бит с посадкой 5/16: крестовые, прямые, Torx, шестигранные (5/16: T40, Т45, Т50, Т55, SL8, SL10, SL12, PH3, PH4, PZ3, PZ4, Н8, H10, H12, H14). — 44 торцевые головки. Наконечник головок 6-гранный. Посадка головок 1/2 и 1/4. Размеры головок 4 — 32 мм. (1/4: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм, 1/2: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм, карданный шарнир 1/4, 1/2, удлинитель 1/4: 50, 100 мм, удлинитель 1/2: 125, 250 мм, свечные 1/2: 16, 21 мм, с битами 1/4: Н3, H4, H5, H6, T8, T10, T15, T20, T25, T30, SL4, SL5.5, SL7, PH1, PH2, PZ1, PZ2). — 9 гаечных ключей. Размер 8 — 22 мм (комбинированные ключи: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм).


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Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 82 предм - этот товар вы можете купить по цене 5810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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