Ножницы кухонные Taller TR-2091

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Taller
|Тип товара
|Кухонная утварь
|Материал
|нержавеющая сталь / пластик
|Особенности
|удобны в использовании
|Тип
|ножницы кухонные
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