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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Устройства звукозаписи Zoom Насадка Zoom EXH-6, два дополнительных XLR входа для H6

Насадка Zoom EXH-6, два дополнительных XLR входа для H6

Артикул: 230495
  • Насадка Zoom EXH-6, два дополнительных XLR входа для H6 - фото 1
  • Насадка Zoom EXH-6, два дополнительных XLR входа для H6 - фото 2
  • Насадка Zoom EXH-6, два дополнительных XLR входа для H6 - фото 3
  • Насадка Zoom EXH-6, два дополнительных XLR входа для H6 - фото 4
  • Насадка Zoom EXH-6, два дополнительных XLR входа для H6 - фото 5
  • Насадка Zoom EXH-6, два дополнительных XLR входа для H6 - фото 6
  • Насадка Zoom EXH-6, два дополнительных XLR входа для H6 - фото 7
Насадка Zoom EXH-6, два дополнительных XLR входа для H6 - фото 1
Насадка Zoom EXH-6, два дополнительных XLR входа для H6 - фото 2
Насадка Zoom EXH-6, два дополнительных XLR входа для H6 - фото 3
Насадка Zoom EXH-6, два дополнительных XLR входа для H6 - фото 4
Насадка Zoom EXH-6, два дополнительных XLR входа для H6 - фото 5
Насадка Zoom EXH-6, два дополнительных XLR входа для H6 - фото 6
Насадка Zoom EXH-6, два дополнительных XLR входа для H6 - фото 7
6 400 руб. 
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+ 81 КэтКоинов
Артикул: 230495
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендZoom
Тип товараНасадка
Комплектациякапсюль на два совмещенных разъема XLR/TRS
Если вам требуются дополнительные входы на вашем Zoom H5 или H6, то просто подсоедините к вашему рекордеру опциональный комбо-капсюль EXH-6. Он оснащен двойным XLR/TRS входом, к которому вы сможете подключить два дополнительных дискретных сигнала с внешних микрофонов, инструментов, микшеров или портативных проигрывателей. EXH-6 превратит ваш H5 в четырехканальный рекордер или сделает H6 самым компактным в мире шестиканальный рекордером.


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Самовывоз невозможен
Насадка Zoom EXH-6, два дополнительных XLR входа для H6 - стоимость товара 6400 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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