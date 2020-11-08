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Рюкзак Kingkong I 30 (WB-9064), черн. средний фоторюкзак

Артикул: 230474
  • Рюкзак Kingkong I 30 (WB-9064), черн. средний фоторюкзак - фото 1
  • Рюкзак Kingkong I 30 (WB-9064), черн. средний фоторюкзак - фото 2
  • Рюкзак Kingkong I 30 (WB-9064), черн. средний фоторюкзак - фото 3
Рюкзак Kingkong I 30 (WB-9064), черн. средний фоторюкзак - фото 1
Рюкзак Kingkong I 30 (WB-9064), черн. средний фоторюкзак - фото 2
Рюкзак Kingkong I 30 (WB-9064), черн. средний фоторюкзак - фото 3
3 480 руб. 
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Артикул: 230474
В наличии
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БрендFancier
Тип товараРюкзак
Вес, кг1.43
Вместимостьместо для дополнительного объектива, крепление для штатива
Габариты (ВхШхГ), см47х25х30
Дождевикесть
Защита от водыесть
Количество лямок2
Материалтекстиль
Цветчерный
Функциональный средний фоторюкзак из водоупорного нейлона с двумя лямками имеет как фронтальный сзади, так и боковой доступ к фотоаппарату, верхнюю лямку для переноски, крепление для штатива. Пластиковые вставки в передней и боковых стенках защищают фототехнику от внешнего механического воздействия.


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Самовывоз невозможен
Рюкзак Kingkong I 30 (WB-9064), черн. средний фоторюкзак - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3480 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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