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Сушка для продуктов Scarlett SC-FD421004

Артикул: 230459
  • Сушка для продуктов Scarlett SC-FD421004 - фото 1
  • Сушка для продуктов Scarlett SC-FD421004 - фото 2
  • Сушка для продуктов Scarlett SC-FD421004 - фото 3
  • Сушка для продуктов Scarlett SC-FD421004 - фото 4
  • Сушка для продуктов Scarlett SC-FD421004 - фото 5
  • Сушка для продуктов Scarlett SC-FD421004 - фото 6
  • Сушка для продуктов Scarlett SC-FD421004 - фото 7
Сушка для продуктов Scarlett SC-FD421004 - фото 1
Сушка для продуктов Scarlett SC-FD421004 - фото 2
Сушка для продуктов Scarlett SC-FD421004 - фото 3
Сушка для продуктов Scarlett SC-FD421004 - фото 4
Сушка для продуктов Scarlett SC-FD421004 - фото 5
Сушка для продуктов Scarlett SC-FD421004 - фото 6
Сушка для продуктов Scarlett SC-FD421004 - фото 7
3 540 руб. 
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+ 70 КэтКоинов
Артикул: 230459
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендScarlett
Тип товараСушилки для овощей и фруктов
Дополнительный цветчерный
Количество поддонов5
Максимальная температура сушки, °С70
Материал корпусапластик
Материал поддоновпластик
Минимальная температура сушки, °С40
Мощность250 Вт
Основной цветбелый
Регулировка температуры сушкиесть
Типконвективная
Управлениемеханическое
Сушка SC-FD421004 — помощница для всех, кто заботится о своем здоровье, для дачников, грибников и любителей домашних заготовок! С помощью нее можно сушить овощи, фрукты, ягоды, зелень и грибы в домашних условиях — сушеные сезонные продукты сохраняют свои полезные свойства для организма длительное время. Может использоватьcя для приготовления пастилы и вяленого мяса. В сушке SC-FD421004 предусмотрены: 5 прозрачных поддонов/ регулировка температуры от 40 до 70°С/ встроенный вентилятор для равномерной сушки продуктов.


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Самовывоз невозможен
Сушка для продуктов Scarlett SC-FD421004 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3540 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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