Комбинированное устройство STONELOCK KOLIMA (2 камеры в корпусе + кам.заднего вида)

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Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|STONELOCK
|Тип товара
|Датчик удара (G-сенсор)
|есть
|Диагональ экрана, дюйм
|2,7
|Кол-во камер
|3
|Конструкция
|обычная, с экраном
|Максимальное разрешение видеозаписи
|1920x1080
|Наличие GPS
|есть
|Режим записи
|циклическая
|Угол обзора
|140° (по диагонали)
|Емкость аккумулятора
|200 мАч
|Ночная съемка
|есть
|Состояние товара
|новый
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