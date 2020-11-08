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Главная Аксессуары Карты памяти Transcend Карта Памяти 32Gb Transcend 300S SDHC UHS-I U1 (95/45 MB/s)

Карта Памяти 32Gb Transcend 300S SDHC UHS-I U1 (95/45 MB/s)

Артикул: 230344
  • Карта Памяти 32Gb Transcend 300S SDHC UHS-I U1 (95/45 MB/s) - фото 1
  • Карта Памяти 32Gb Transcend 300S SDHC UHS-I U1 (95/45 MB/s) - фото 2
Карта Памяти 32Gb Transcend 300S SDHC UHS-I U1 (95/45 MB/s) - фото 1
Карта Памяти 32Gb Transcend 300S SDHC UHS-I U1 (95/45 MB/s) - фото 2
810 руб. 
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Артикул: 230344
В наличии
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БрендTranscend
Тип товараКарта памяти
Вес, кг0,002
Высота, см0,2
Длина, см3,2
Объем32
Поддержка UHS-Iда
Скорость записи45
Скорость чтения95
Ширина, см2,4
Формат карты памятиSDHC
Карты памяти Transcend SDXC/SDHC 300S отличаются высокой производительностью и емкостью, и позволят полностью раскрыть потенциал цифровых фото- и видеокамер, поддерживающих стандарт UHS-I. Помимо чрезвычайно высоких скоростей передачи данных, карты памяти соответствуют стандарту UHS Video Speed Class 30 (V30), что позволяет записывать на них видео в формате 4K, не опасаясь нежелательных пауз и задержек в работе.


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Карта Памяти 32Gb Transcend 300S SDHC UHS-I U1 (95/45 MB/s) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 810 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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