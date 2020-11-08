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Мышь Defender Datum MM-285 черный

Артикул: 230175
  • Мышь Defender Datum MM-285 черный - фото 1
  • Мышь Defender Datum MM-285 черный - фото 2
  • Мышь Defender Datum MM-285 черный - фото 3
Мышь Defender Datum MM-285 черный - фото 1
Мышь Defender Datum MM-285 черный - фото 2
Мышь Defender Datum MM-285 черный - фото 3
440 руб. 
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Артикул: 230175
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDefender
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г90
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мыши2xAAA
Количество клавиш3
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой и левой руки
Радиус действия беспроводной связи, м10
Размеры (ШxВxД), мм67x38x103
Тип беспроводной связирадиоканал
Цветчерный
Разрешение оптического сенсора, dpi1600
Типоптическая
Тип соединениябеспроводное
Мышь Defender Datum MM-285 - прочная симметричная конструкция. Радиус действия - 10 м. Увеличенный радиус действия беспроводной связи обеспечивает большую свободу действий. Миниатюрный наноприемник.


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Мышь Defender Datum MM-285 черный - данный товар вы можете купить по цене по цене 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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