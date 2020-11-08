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Флешка Silicon Power 32Gb Touch T01 SP032GBUF2T01V1K USB2.0 Black

Артикул: 229494
  • Флешка Silicon Power 32Gb Touch T01 SP032GBUF2T01V1K USB2.0 Black - фото 1
  • Флешка Silicon Power 32Gb Touch T01 SP032GBUF2T01V1K USB2.0 Black - фото 2
Флешка Silicon Power 32Gb Touch T01 SP032GBUF2T01V1K USB2.0 Black - фото 1
Флешка Silicon Power 32Gb Touch T01 SP032GBUF2T01V1K USB2.0 Black - фото 2
620 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 229494
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSilicon Power
Тип товараUSB-флеш-накопитель
ReadyBoostнет
Водонепроницаемый корпусда
Выдвижной разъемнет
Датчик считывания отпечатка пальцанет
Защита от перезаписинет
Защита паролемда
ИнтерфейсUSB 2.0
Материал корпусаметалл
Объем памяти, Гб32
Размеры (ШxДxТ)14x25x5 мм
Резервное копирование данныхда
Сжатие данныхнет
Сверхминиатюрный корпус Touch T01 в длину - всего 1.3 см, его размеры уменьшены на 30% и он практически незаметен при подключении к порту USB. С таким накопителем вы можете класть ноутбук в сумку или носить его с собой, совсем не беспокоясь о подключенном к нему USB-накопителе.


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Флешка Silicon Power 32Gb Touch T01 SP032GBUF2T01V1K USB2.0 Black - этот товар вы можете купить по цене 620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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