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Флешка Silicon Power 32Gb LuxMini 322 SP032GBUF2322V1K USB2.0 black

Артикул: 229489
  • Флешка Silicon Power 32Gb LuxMini 322 SP032GBUF2322V1K USB2.0 black - фото 1
  • Флешка Silicon Power 32Gb LuxMini 322 SP032GBUF2322V1K USB2.0 black - фото 2
  • Флешка Silicon Power 32Gb LuxMini 322 SP032GBUF2322V1K USB2.0 black - фото 3
  • Флешка Silicon Power 32Gb LuxMini 322 SP032GBUF2322V1K USB2.0 black - фото 4
Флешка Silicon Power 32Gb LuxMini 322 SP032GBUF2322V1K USB2.0 black - фото 1
Флешка Silicon Power 32Gb LuxMini 322 SP032GBUF2322V1K USB2.0 black - фото 2
Флешка Silicon Power 32Gb LuxMini 322 SP032GBUF2322V1K USB2.0 black - фото 3
Флешка Silicon Power 32Gb LuxMini 322 SP032GBUF2322V1K USB2.0 black - фото 4
610 руб. 
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Артикул: 229489
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSilicon Power
Тип товараUSB-флеш-накопитель
ReadyBoostнет
Аппаратное шифрование данныхнет
Водонепроницаемый корпуснет
Выдвижной разъемнет
Датчик считывания отпечатка пальцанет
Защита от перезаписинет
Защита паролемнет
ИнтерфейсUSB 2.0
Материал корпусапластик
Объем памяти, Гб32
Размеры (ШxДxТ)18x65x9 мм
Резервное копирование данныхнет
Сжатие данныхнет
Цветчерный
Отполированный под черный лак рояля, LuxMini 322 имеет королевский облик и гальваническое покрытие вдоль краев. Для удобства, LuxMini 322 снабжен отверстием для цепочки и аксессуаров. Устройство особенно практичн для пользователей, постоянно бывающих в разъездах.


Теги товара: 32 Гб.


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Самовывоз невозможен
Флешка Silicon Power 32Gb LuxMini 322 SP032GBUF2322V1K USB2.0 black – стоимость товара 610 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Тольятти. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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