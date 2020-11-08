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Кухонная машина Garlyn S-500

Артикул: 229325
  • Кухонная машина Garlyn S-500 - фото 1
  • Кухонная машина Garlyn S-500 - фото 2
  • Кухонная машина Garlyn S-500 - фото 3
  • Кухонная машина Garlyn S-500 - фото 4
  • Кухонная машина Garlyn S-500 - фото 5
  • Кухонная машина Garlyn S-500 - фото 6
Кухонная машина Garlyn S-500 - фото 1
Кухонная машина Garlyn S-500 - фото 2
Кухонная машина Garlyn S-500 - фото 3
Кухонная машина Garlyn S-500 - фото 4
Кухонная машина Garlyn S-500 - фото 5
Кухонная машина Garlyn S-500 - фото 6
29 900 руб. 
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+ 76 КэтКоинов
Артикул: 229325
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGarlyn
Тип товараКухонные комбайны
Основной цветчерный
Мощность, Вт1200
Количество скоростей5
Импульсный режиместь
Материал основного корпусаметалл
Емкость чаши5.5 л
Блендересть
Емкость блендера1.5 л
Мясорубкаесть
Насадкинасадка для взбивания, насадка-венчик, насадка для замешивания теста, насадка терка крупная, насадка терка мелкая, насадка для шинковки
Вес, кг9
Размеры (ВхШхГ), см31x23.2x36
GARLYN S-500 сделает приготовление любимых блюд не только быстрым, но и приятным. Широкий функционал и качественное исполнение делают этот кухонный прибор действительно универсальным и незаменимым. 
Кухонная машина способна заменить собой сразу несколько отдельных бытовых приборов: стационарный блендер, миксер, тестомеситель, мясорубку и измельчитель.
Основной блок отличается лаконичностью и компактностью, при этом чаша обладает объемом в 5,5 л, а набор основных насадок позволяет не только взбивать крема и смешивать различные соусы, но и готовить различные сорта теста, даже с самой высокой плотностью.
Мясорубка выполнена в виде отдельного блока с легкостью устанавливающегося на основной модуль. Несколько ножей для измельчения, насадки для кеббе и для домашних колбас – функциональность порадует даже самого искушенного пользователя.
Стационарный блендер – незаменимая вещь для всех любителей крем-супов, смузи и различных коктейлей. В комплектации кухонной машины вы найдете вместительный кувшин из жаропрочного стекла с удобной крышкой и качественными острыми ножами для измельчения. 
Для измельчения и шинковки овощей, фруктов, орехов и других продуктов GARLYN S-500 также пригодится. Насадка с 3 видами ножей поможет ускорить приготовление салатов, закусок, заготовок.
Для того чтобы эффективно справляться со всеми своими функциями, кухонная машина снабжена качественным мотором с мощностью 1200 ВТ. За безопасность и долговечность отвечает крепкий металлический корпус. 
Подбирайте идеальную скорость работы благодаря наличию 5 скоростных режимов с плавным переключением. Для колки льда и других особых функций приспособлен удобный импульсный режим. 
Стильный лаконичный дизайн дополняет копилку преимуществ GARLYN S-500, делая ее гармоничным дополнением в любых интерьерах современной кухни. 

Основные характеристики:
  • Мощность - 1200 Вт
  • Емкость чаши - 5,5 л.
  • Основные насадки - насадка для замешивания, насадка-венчик, насадка-крюк для теста
  • Блендер - есть
  • Емкость кувшина блендера - 1,5 л.
  • Управление - механическое
  • Количество скоростей - 5
  • Импульсный режим - есть
  • Плавная регулировка скорости - есть
  • Мясорубка - есть
  • Количество дисков мясорубки - 3
  • Насадки для мясорубки - насадка для кеббе, насадка для домашних колбасок
  • Блок для шинковки - есть, в комплекте 2 насадки-терки и 1 насадка-слайсер
  • Защита от перегрузки - есть
  • Блокировка включения при неправильной сборке - есть
  • Материал корпуса - металл
  • Прорезиненные ножки - есть
  • Габариты - 31.5*23.2*36 см
  • Вес - 9 кг

Видеообзор на Кухонная машина Garlyn S-500

Видеообзор Кухонная машина Garlyn S-500
 


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Самовывоз невозможен
Кухонная машина Garlyn S-500 - купить по цене 29900 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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