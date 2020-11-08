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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Объективы Olympus Объектив Olympus ED 40-150mm f/4.0-5.6 R M.Zuiko Digital черный

Объектив Olympus ED 40-150mm f/4.0-5.6 R M.Zuiko Digital черный

Артикул: 229299
Объектив Olympus ED 40-150mm f/4.0-5.6 R M.Zuiko Digital черный
19 062 руб. 
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+ 57 КэтКоинов
Артикул: 229299
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOlympus
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетMicro 4/3
Внутренняя фокусировкаесть
Диаметр фильтра58 мм
Тип объективателеобъектив Zoom
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии5.6
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии4
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм150
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм40
Стабилизатор изображениянет
Фокусное расстояниепеременное
Вес, кг0.19
Этот объектив идеально подходит для ежедневного использования. Он компактный, легкий и отлично подойдет для любых видов съемки, от портрета до съемки удаленных объектов. Эта модель станет отличным дополнением начального объектива (14-42 мм), и позволит вам путешествовать налегке. Более того, объектив оптимизирован для видеосъемки - он оснащен очень тихим и быстрым автофокусом, что позволит снимать отличные ролики. Скругленная диафрагма обеспечивает приятное размытие фона. Возможна установка бленды LH-61D и макро-конвертера MCON-P01 (приобретаются отдельно).


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Объектив Olympus ED 40-150mm f/4.0-5.6 R M.Zuiko Digital черный - этот товар вы можете купить по цене 19062 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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