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Кронштейн HOLDER LCDS-5058 черный глянец

Артикул: 228899
  • Кронштейн HOLDER LCDS-5058 черный глянец - фото 1
  • Кронштейн HOLDER LCDS-5058 черный глянец - фото 2
  • Кронштейн HOLDER LCDS-5058 черный глянец - фото 3
Кронштейн HOLDER LCDS-5058 черный глянец - фото 1
Кронштейн HOLDER LCDS-5058 черный глянец - фото 2
Кронштейн HOLDER LCDS-5058 черный глянец - фото 3
960 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228899
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHolder
Тип товараКронштейны под ТВ
Типнастенный
Диагональ телевизора, дюйм19-47
Размер VESA200 x 200, 300 x 300, 300 x 200, 200 x 100, 100 x 100, 75 x 75
Регулировканаклон
Максимальная нагрузка, кг30
Вес, кг1,92
Настенный кронштейн с возможностью наклона Holder LCDS-5058 разработан для уверенного и удобного крепления телевизора или компьютерного монитора с типоразмером экрана от 19 до 47 дюймов. Модель позволяет не только зафиксировать устройство на стене, но и отрегулировать угол наклона экрана для наиболее комфортного просмотра видео и телепередач. Вверх телевизор можно отклонить на 5 градусов, вниз – на 10. Расстояние от монитора до стены фиксированное, 3.7 см. Основание кронштейна Holder LCDS-5058 выполнено из устойчивых к длительному воздействию тяжестей пластин. Крепление выдерживает устройства, масса которых достигает 30 кг. Практическую универсальность модели обеспечивают выполненные по стандарту VESA установочные крепления. Они позволяют фиксировать на LCDS-5058 телевизоры с параметрами монтажных элементов 100х100 мм, 200х100 мм, 200х200 мм, 300х200 мм и 300х300 мм.


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Кронштейн HOLDER LCDS-5058 черный глянец - данный товар вы можете купить по цене по цене 960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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