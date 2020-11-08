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Кронштейн HOLDER LCD-T4609-B черный

Артикул: 228883
  • Кронштейн HOLDER LCD-T4609-B черный - фото 1
  • Кронштейн HOLDER LCD-T4609-B черный - фото 2
  • Кронштейн HOLDER LCD-T4609-B черный - фото 3
Кронштейн HOLDER LCD-T4609-B черный - фото 1
Кронштейн HOLDER LCD-T4609-B черный - фото 2
Кронштейн HOLDER LCD-T4609-B черный - фото 3
1 650 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228883
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHolder
Тип товараКронштейны под ТВ
Типнастенный
Диагональ телевизора, дюйм32? – 65?
Размер VESA200 x 200, 200 х 300, 300 x 300, 400 x 400, 400 x 200
Регулировканаклон
Максимальная нагрузка, кг60
Вес, кг2,06
Крепление для ТВ и мониторов Holder LCD-T4609-B – настенный кронштейн для телевизоров с диагональю экрана от 32 до 65. Конструкция крепления, выполненная в форме рамы, равномерно распределяет удерживаемый вес (максимум 60 килограмм). Надежность конструкции гарантируется высокопрочной 2-миллиметровой сталью, из которой сделана рама. Кронштейн крепится к стене при помощи 4 винтов, кроме того предусмотрены дополнительные крепежные отверстия. Встроенный пузырьковый уровень поможет выровнять кронштейн по горизонту. Зафиксированный в крепление монитор (телевизор) будет находиться на расстоянии 60 мм от стены и его можно легко наклонить под углом до 15° вниз и 2° вверх, не прибегая к помощи инструментов. Вы сможете установить крепление модели Holder LCD-T4609-B самостоятельно, благодаря инструкции, входящей в комплект.


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Самовывоз невозможен
Кронштейн HOLDER LCD-T4609-B черный - стоимость товара 1650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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