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Наушники Sony MDR-E9LPH серый

Артикул: 228813
  • Наушники Sony MDR-E9LPH серый - фото 1
  • Наушники Sony MDR-E9LPH серый - фото 2
  • Наушники Sony MDR-E9LPH серый - фото 3
Наушники Sony MDR-E9LPH серый - фото 1
Наушники Sony MDR-E9LPH серый - фото 2
Наушники Sony MDR-E9LPH серый - фото 3
530 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228813
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony
Тип товара
Микрофоннет
Конструкциявкладыши
Отсоединяемый кабельнет
Система активного шумоподавлениянет
Складная конструкциянет
Спортивныенет
Поддержка Apt-Xнет
Цветсерый
Диапазон воспроизводимых частот, Гц18-22000
Длина кабеля1.2 м
Разъём наушниковmini jack 3.5 mm
Наушники-вкладыши подходят для ежедневного использования и обеспечивают высокое качество звучания, комфорт в ношении и максимальную гибкость. Небольшая масса позволяет носить устройство с собой. Чувствительность 104 дБ. Сопротивление 16 Ом.


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Наушники Sony MDR-E9LPH серый - по цене 530 руб. в Тольятти. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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