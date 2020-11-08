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Защитный тоник для лица Intensive Skin Barrier Toner глубоко питает и восстанавливает дерму. Нейтрализует действие жёсткой воды. Благодаря содержанию гиалуроновой кислоты в составе, дерма насыщается влагой, улучшается кожный рельеф, ускоряется обновление новых клеток эпидермиса. При регулярном применении дерма на вид более напитанная, тонизированная и посвежевшая.

Тоник для лица с гиалуроновой кислотой и керамидами Mizon Intensive Skin Barrier Toner - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.