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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры Mizon Тонер для лица с оливковым маслом Mizon Barrier Oil Toner

Тонер для лица с оливковым маслом Mizon Barrier Oil Toner

Артикул: 228512
  • Тонер для лица с оливковым маслом Mizon Barrier Oil Toner - фото 1
  • Тонер для лица с оливковым маслом Mizon Barrier Oil Toner - фото 2
Тонер для лица с оливковым маслом Mizon Barrier Oil Toner - фото 1
Тонер для лица с оливковым маслом Mizon Barrier Oil Toner - фото 2
880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 228512
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БрендMizon
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыбутиленгликоль, трегалоза, глицерин, экстракт алое вера, экстракт портулака, масло сосновых листьев, масло манго, масло семян камелии, экстракт корицы, экстракт коры ивы, экстракт орегано, экстракт корней шлемника байкальского
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияMizon Barrier Oil Toner
Не содержитбез спирта, без парабенов, без сульфатов
Объем, мл150 мл
Полдля всех
Применениенанесите небольшое количество тонера на ватный диск и протрите лицо, шею и зону декольте. Продолжите уход за кожей сразу после впитывания продукта
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияувлажняющий, смягчающий
Если вы страдаете от раздражения и капризности кожи, то тонер Mizon Barrier Oil Toner поможет привести кожу к спокойствию и привлекательному внешнему виду. Проблема капризности кожи часто вызвана истончением защитного барьера, в результате чего нарушается жировой баланс. Это выражается в усиленной работе сальных желез, которые пытаются хоть как-то защитить уязвимую кожу, и стянутости, раздражениях и шелушениях. Нарушить барьер кожи могут как низкие температуры зимой, так и высокие — летом, жёсткая вода, частое скрабирование, использование агрессивных очищающих средств, несбалансированное питание и многое другое. Кожа страдает и нуждается в поддержке. С такой проблемой можно столкнуться в любом возрасте и с любым типом кожи, поэтому у тонера нет ограничений ни по возрасту, ни по типу. Этот продукт не только не будет раздражать кожу, вызывая дискомфорт, жжение и стягивание, но и будет успокаивать и восстанавливать её. От него можно ожидать смягчающего, увлажняющего и освежающего эффекта. Тонер проникает в глубокие слои кожи, пронося в них ценные компоненты. При протирании лица ватным диском с этим продуктом можно добиться очищения кожи от лишнего жира и каких-то загрязнений и подготовить её к нанесению сыворотки, эмульсии, крема.


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