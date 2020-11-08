Сыворотка с маслом семян моркови A'PIEU Carrot U

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|A'PIEU
|Тип товара
|Сыворотки и концентраты для лица
|Тип средства
|сыворотка для лица
|Тип кожи
|жирная, комбинированная, нормальная, сухая, чувствительная, возрастная, проблемная
|Эффект от использования
|увлажняющий, ухаживающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|APIEU Carrot U
|Применение
|нанесите сыворотку на очищенную и тонизированную кожу
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|масло семян моркови, масло оливы, масло семян пенника лугового, масло сафлоры, масло апельсина, масло розмарина, масло лаванды, масло герани, масло эвкалипта, масло грейпфрута, масло чайного дерева, масло бергамота, масло можжевельника
Похожие товары
Телефон для звонков в Тольятти
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв