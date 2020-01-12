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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Secret Key Омолаживающий крем для лица с пептидом змеиного яда Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle & Whitening Cream

Омолаживающий крем для лица с пептидом змеиного яда Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle & Whitening Cream

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Артикул: 228459
  • Омолаживающий крем для лица с пептидом змеиного яда Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle & Whitening Cream - фото 1
  • Омолаживающий крем для лица с пептидом змеиного яда Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle & Whitening Cream - фото 2
  • Омолаживающий крем для лица с пептидом змеиного яда Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle & Whitening Cream - фото 3
Омолаживающий крем для лица с пептидом змеиного яда Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle & Whitening Cream - фото 1
Омолаживающий крем для лица с пептидом змеиного яда Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle & Whitening Cream - фото 2
Омолаживающий крем для лица с пептидом змеиного яда Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle & Whitening Cream - фото 3
990 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228459
В наличии
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БрендSecret Key
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип кожижирная, комбинированная, сухая, чувствительная
Эффект от использованиявосстанавливающий, лифтинг, осветляющий, питательный, антивозрастной, увлажняющий
Возрастной диапазонбез ограничений
КоллекцияSecret Key Syn-Ake Anti Wrinkle & Whitening Cream
Применениеперед применением средства рекомендуется провести очищающие процедуры с помощью пилинга или скраба, чтобы полезные вещества могли максимально впитаться в кожу. После очищения нанесите на лицо немного крема и равномерно распределите массажными движениями. Крем можно использовать как утром, так и вечером. Рекомендуется использовать средство курсами по 28-40 дней с промежутками от одного до шести месяцев, в зависимости от глубины морщин. После нескольких курсов можно применять крем для поддерживающ
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыSyn-Ake, масло ши, экстракт алоэ вера, экстракт зелёного чая
Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle &amp; Whitening Cream — это омолаживающий крем с аналогом змеиного яда. Он эффективно борется с морщинами, выравнивает овал лица, осветляет пигментацию и уменьшает другие возрастные изменения. Глубоко проникая в поры, крем интенсивно воздействует на кожу изнутри. Комплекс активных компонентов эффективно справляется со своей задачей, замедляя процесс старения и придавая коже здоровый сияющий вид. Наиболее активно средство действует на межбровные морщины, «гусиные лапки» в уголках глаз и на боковинах переносицы. Многие косметологи сравнивают эффект этого крема с инъекциями ботокса.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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12.01.2020
Достоинства:
Крем действительно работает!главное помнить об особенностях нанесения. Нельзя использовать одновременно с АНА кислотами т.к. Змеиный пептид и кислота нейтрализуют друг друга. Видимый результат от применения крема будет уже заметен через месяц. Заметно уменьшает видимые складки в области рта и мимические морщины вокруг глаз.рекомендую для возрастной кожи. Аллергию не дал.

Недостатки:
Не нашла.

Комментарий:
Очень рекомендую тем, кто не хочет делать пластику!

Самовывоз невозможен
Омолаживающий крем для лица с пептидом змеиного яда Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle & Whitening Cream - стоимость товара 990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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