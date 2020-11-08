Омолаживающая эссенция с коллоидным золотом Secret Key 24K Gold Premium First Essence

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Secret Key
|Тип товара
|Сыворотки и концентраты для лица
|Активные компоненты
|экстракт золота, EGF, ниацинамид, аденозин, гиалуроновая кислота
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Secret Key 24K Gold Premium First Essence
|Не содержит
|без сульфатов, без парабенов
|Применение
|на очищенную кожу лица, шеи и области декольте нанести эссенцию. Рекомендуется использовать утром и вечером
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип кожи
|возрастная
|Тип средства
|эссенция для лица
|Эффект от использования
|омолаживающий
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