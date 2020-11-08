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Матирующий ББ крем Secret Key Finish Up BB Cream

Артикул: 228442
  • Матирующий ББ крем Secret Key Finish Up BB Cream - фото 1
  • Матирующий ББ крем Secret Key Finish Up BB Cream - фото 2
  • Матирующий ББ крем Secret Key Finish Up BB Cream - фото 3
Матирующий ББ крем Secret Key Finish Up BB Cream - фото 1
Матирующий ББ крем Secret Key Finish Up BB Cream - фото 2
Матирующий ББ крем Secret Key Finish Up BB Cream - фото 3
520 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228442
В наличии
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БрендSecret Key
Тип товараМакияж для лица
Тип средстваBB/CC крем для лица
Тип коживсе типы
КоллекцияSecret Key Finish Up BB Cream
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл30 мл
Secret Key Finish Up BB Cream — это матирующий ВВ крем, который помогает скрыть все несовершенства, сделать кожу матовой и сияющей. Крем идеально подстраивается под тон кожи и хорошо маскирует пигментацию, пост-акне, широкие поры, покраснения и другие недостатки лица. Лёгкое невесомое покрытие аккуратно ложится на кожу, выравнивая её рельеф, но, не забивая при этом поры. Помимо декоративного, крем обладает ещё и лечебным эффектом. Он предотвращает появление морщин, борется с пигментацией, увлажняет и защищает кожу. Активные вещества проникают глубоко в поры, оздоравливая кожу на клеточном уровне.


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Матирующий ББ крем Secret Key Finish Up BB Cream - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 520 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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