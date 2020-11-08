Кислородная маска для очистки пор Secret Key Black Out Pore Bubbling Pack

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Secret Key
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|крем-маска для лица
|Тип кожи
|жирная, комбинированная
|Эффект от использования
|омолаживающий, очищающий, увлажняющий, отшелушивающий, матирующий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Secret Key Black Out Pore Bubbling Pack
|Применение
|нанести на кожу лица, избегая области вокруг глаз и губ. Подождать 3-5 минут, пока гель не превратится в пену, затем аккуратно помассировать кожу, после чего хорошо смыть теплой водой
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|100 г
|Активные компоненты
|порошок древесного угля
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