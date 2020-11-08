Защитный спрей для волос A'PIEU Super Protein Hair Mist

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|A'PIEU
|Тип товара
|Спрей для волос
|Активные компоненты
|масло подсолнечника, растительные протеины, аминокислоты
|Коллекция
|APIEU Super Protein Hair Mist
|Объем, мл
|110 мл
|Применение
|равномерно нанесите мист на влажные локоны по всей длине, держа флакон на расстоянии 15 см. Расчешите волосы и сделайте свою обычную укладку.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип средства
|спрей для волос
|Эффект от использования
|оздоравливающий
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