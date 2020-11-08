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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Сыворотки для лица Secret Key Восстанавливающая ночная сыворотка Secret Key Multi Cell Night Repair Ampoule

Восстанавливающая ночная сыворотка Secret Key Multi Cell Night Repair Ampoule

Артикул: 228364
  • Восстанавливающая ночная сыворотка с фитостволовыми клетками Secret Key Multi Cell Night Repair Ampoule - фото 1
  • Восстанавливающая ночная сыворотка с фитостволовыми клетками Secret Key Multi Cell Night Repair Ampoule - фото 2
Восстанавливающая ночная сыворотка с фитостволовыми клетками Secret Key Multi Cell Night Repair Ampoule - фото 1
Восстанавливающая ночная сыворотка с фитостволовыми клетками Secret Key Multi Cell Night Repair Ampoule - фото 2
1 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 228364
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БрендSecret Key
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Тип средствасыворотка для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияотбеливающий, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Key Multi Cell Night Repair Ampoule
Применениенаносите на очищенную кожу в качестве вечернего ухода, дайте впитаться
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез сульфатов
Активные компонентыстволовые клетки винограда, стволовые клетки томатов, стволовые клетки зеленого чая, аденозин, биолизат (фермент бифидобактерии), арбутин, ниацинамид
Активно борется с морщинами и стимулирует рост новых клеток. Концентрированная комбинация активных ингредиентов дарит коже жизненную энергию, усиливает обменные процессы, осветляет кожу, делая ее чистой.


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