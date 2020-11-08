Антивозрастной крем со змеиным ядом Mizon S-Venom Wrinkle Tox Cream

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Mizon
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|нормальная, сухая, зрелая
|Эффект от использования
|восстанавливающий, выравнивающий, тонизирующий, антивозрастной, смягчающий, противовоспалительный, увлажняющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Mizon S-Venom Wrinkle Tox Cream
|Применение
|извлеките кончиками пальцев немного крема и равномерно распределите его по всему лицу. Особое внимание уделите участкам с ярко выраженными морщинами. Используйте два раза в день. Для достижения наилучшего эффекта желательно применять крем курсами по два месяца с промежутком в несколько недель. Не следует использовать средство в период беременности и кормления грудью, а также при повышенной отёчности
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|EGF, пептиды, SYN-AKE
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