8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Техника для дома Прочая техника для дома Метеостанции Bresser Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, серебристая

Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, серебристая

Артикул: 228179
  • Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, серебристая - фото 1
  • Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, серебристая - фото 2
  • Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, серебристая - фото 3
Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, серебристая - фото 1
Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, серебристая - фото 2
Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, серебристая - фото 3
13 085 руб. 
Купить
+ 432 КэтКоинов
Артикул: 228179
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBresser
Тип товараМетеостанции
Барометрнет
Выносной датчикда
Диапазон показателей температурыот 0 до +50 °C
Дисплейда
Дополнительные функциипрогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник
Звуковая индикациянет
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры и символы
Передача данныхчастота передачи 433,92 МГц
Питаниеавтономное
Размеры (ВхШхТ)45х275х330
Bresser TemeoTrend JC LCD – метеостанция и настенные часы в одном приборе. Он умеет измерять температуру и влажность воздуха, составлять прогноз погоды на ближайшее время, а также показывает текущее время. Есть функция будильника. Метеостанция комплектуется наружным датчиком, поэтому измерения можно проводить сразу в двух местах одновременно – внутри дома и на улице. К метеостанции можно подключить до 3 таких датчиков (приобретаются отдельно). Вся информация выводится на монохромный цифровой экран. Символы крупные и четко различимые даже с большого расстояния. Верхняя половина экрана занята часами, в нижней расположен блок прогноза погоды и блоки наружной и внутренней температуры и влажности воздуха. Небольшой экран есть и на датчике – на нем отображаются только измеряемые им показания. При подключении датчиков не используются провода – вся информация передается по радиоканалу. Для питания используются батарейки (нет в комплекте, необходимы и для основного модуля, и для наружного датчика).


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, серебристая – стоимость товара 13085 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Тольятти. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тольятти

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...