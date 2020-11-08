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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Очищающие средства The Saem Средство для снятия макияжа с глаз и губ The Saem Phyto Seven Lip & Eye Makeup Remover 150мл

Средство для снятия макияжа с глаз и губ The Saem Phyto Seven Lip & Eye Makeup Remover 150мл

Артикул: 227873
Средство для снятия макияжа с глаз и губ The Saem Phyto Seven Lip & Eye Makeup Remover 150мл
850 руб. 
1 130 руб. 

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Артикул: 227873
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентыэкстракт японской жимолости, экстракт сои, экстракт ромашки, экстракт лаванды, экстракт лимонного бальзама, экстракт мяты, экстракт розмарина, экстракт шалфея, экстракт тимьяна, березовый сок, масло ромашки, экстракт зеленого чая, экстракт синяка подорожного, масло семян подсолнуха, экстракт персикового дерева, экстракт кардиоспермума
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Phyto Seven Lip & Eye Makeup Remover
Объем, мл150 мл
Применениевстряхните флакон. Нанесите средство на ватный диск, затем мягко очистите кожу области глаз и губ
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средствасредство для снятия макияжа
Эффект от использованияочищающий
Мягкое, гипоаллергенное очищение кожи, эмульсионно-масляный тип средства легко проникает в кожу, не нарушает липидный барьер, поддерживает оптимальный гидро-баланс кожи. Улучшает текстуру кожи, придает ей гладкость. Содержит 7 растительных ингредиентов, которые помогают успокоить кожу, способствуют ее смягчению и сохранению эластичности. Обеспечивает превосходный очищающий эффект, препятствует появлению сухости кожи.


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Средство для снятия макияжа с глаз и губ The Saem Phyto Seven Lip & Eye Makeup Remover 150мл - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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