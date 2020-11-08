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Спонж конняку The Saem 100% Konjaku Cleansing Spounge

Артикул: 227855
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  • Спонж конняку The Saem 100% Konjaku Cleansing Spounge - фото 2
  • Спонж конняку The Saem 100% Konjaku Cleansing Spounge - фото 3
Спонж конняку The Saem 100% Konjaku Cleansing Spounge - фото 1
Спонж конняку The Saem 100% Konjaku Cleansing Spounge - фото 2
Спонж конняку The Saem 100% Konjaku Cleansing Spounge - фото 3
330 руб. 
440 руб. 

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Артикул: 227855
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараСпонжи
Объем1 шт.
Применениенемного намочите губку и массируйте лицо круговыми движениями. Особое внимание уделяйте зонам с грубой кожей и с черными точками. Используйте 2-4 раза в неделю в качестве мягкого пилинга кожи
Желеобразный продукт из корней одноименного многолетнего растения (Аморфофа?ллус конья?к). Konjac всегда был диетическим продуктом, а также использовался в качестве естественного компонента по уходу за кожей лица более 1.500 лет в Японии. Он состоит из богатых полезных ископаемых, 97% воды, и других полезных природных волокон. Эта полностью натуральная губка конняку, имеет естественные чистящие средства. Основной ингредиент - естественно очищенное растительное волокно, с очень мелкой текстурой, 100% натуральный продукт. Он идеально подходит для очищения даже самой чувствительной кожи. Мягко отшелушивает кожу, в результате чего придается естественный лоск. Спонж имеет мягкую текстуру, которая идеально подходит для чувствительной кожи. Естественно увлажняет кожу.


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Спонж конняку The Saem 100% Konjaku Cleansing Spounge - стоимость товара 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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