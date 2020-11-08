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Румяна The Saem Saemmul Single Blusher OR03 Persimmon Juice 5гр

Артикул: 227815
  • Румяна The Saem Saemmul Single Blusher OR03 Persimmon Juice 5гр - фото 1
  • Румяна The Saem Saemmul Single Blusher OR03 Persimmon Juice 5гр - фото 2
Румяна The Saem Saemmul Single Blusher OR03 Persimmon Juice 5гр - фото 1
Румяна The Saem Saemmul Single Blusher OR03 Persimmon Juice 5гр - фото 2
420 руб. 
570 руб. 

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Артикул: 227815
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средстварумяна
Тип коживсе типы
ТонThe Saem OR03 Persimmon Juice
КоллекцияThe Saem Saemmul Single Blusher
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл5 г
Легкая структура румян впитывает в себя излишки кожного сала, придает лицу матовость и бархатистость. Содержит березовый сок, витамин Е, экстракт дамасской розы, комплекс драгоценных минералов (жемчуг, аметист, янтарь, рубин, турмалин, корал).


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Румяна The Saem Saemmul Single Blusher OR03 Persimmon Juice 5гр - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 420 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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