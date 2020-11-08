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Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для губ The Saem Помада для губ глянцевая The Saem Kissholic Lipstick Glam Shine BR01 Burnt Rose 4,5гр

Помада для губ глянцевая The Saem Kissholic Lipstick Glam Shine BR01 Burnt Rose 4,5гр

Артикул: 227702
  • Помада для губ глянцевая The Saem Kissholic Lipstick Glam Shine BR01 Burnt Rose 4,5гр - фото 1
  • Помада для губ глянцевая The Saem Kissholic Lipstick Glam Shine BR01 Burnt Rose 4,5гр - фото 2
Помада для губ глянцевая The Saem Kissholic Lipstick Glam Shine BR01 Burnt Rose 4,5гр - фото 1
Помада для губ глянцевая The Saem Kissholic Lipstick Glam Shine BR01 Burnt Rose 4,5гр - фото 2
720 руб. 
960 руб. 

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Артикул: 227702
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для губ
Тип средствапомада для губ
Эффекттонирующий, увлажняющий
Текстураплотная
Группа оттенковкрасные и розовые
ТонThe Saem BR01 Burnt Rose BR01 Burnt Rose
КоллекцияThe Saem Kissholic Lipstick Glam Shine
Страна бренда Южная Корея
Увлажняющая губная помада, обладающая глянцевой структурой и ярким, стойким пигментом. Создает равномерное, глянцевое покрытие.


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Самовывоз невозможен
Помада для губ глянцевая The Saem Kissholic Lipstick Glam Shine BR01 Burnt Rose 4,5гр - по цене 720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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