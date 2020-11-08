Пенка для умывания The Saem Natural Condition Sparkling Cleansing Foam 150мл

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Очищающие средства для лица
|Тип средства
|пенка для лица
|Тип кожи
|все типы
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Эффект от использования
|очищающий, увлажняющий
|Коллекция
|The Saem Natural Condition Sparkling Cleansing Foam
|Применение
|нанести на влажную кожу лица и шеи, помассировать, затем смыть теплой водой
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|150 мл
|Активные компоненты
|пантенол, витамин Е, экстракт алоэ вера, экстракт зеленого чая, экстракт гамамелиса, экстракт бамбука, экстракт лайма, экстракт лимона, экстракт кипрея, экстракт яблока, экстракт мяты перечной, экстракт герани, экстракт розмарина, экстракт шалфея, экстракт бергамота
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