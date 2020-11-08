Набор патчей с экстрактом муцина улитки для век The Saem Gold Snail Eye Gel Patch Set 60шт

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Кремы и маски для кожи вокруг глаз
|Тип средства
|патчи для области вокруг глаз
|Тип кожи
|чувствительная
|Эффект от использования
|омолаживающий, подтягивающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Gold Snail Eye Gel Patch Set
|Применение
|наложите патчи на нижнее веко (предварительно очистив кожу). Через 25-30 минут снимите патчи. Легкими движениями остатки средства в кожу.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|60 шт.
|Активные компоненты
|экстракт муцина улитки, коллоидное золото
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