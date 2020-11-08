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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица The Saem Крем для лица с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Cream 60мл

Крем для лица с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Cream 60мл

Артикул: 227421
  • Крем для лица с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Cream 60мл - фото 1
  • Крем для лица с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Cream 60мл - фото 2
  • Крем для лица с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Cream 60мл - фото 3
Крем для лица с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Cream 60мл - фото 1
Крем для лица с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Cream 60мл - фото 2
Крем для лица с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Cream 60мл - фото 3
2 250 руб. 
3 000 руб. 

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Артикул: 227421
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип кожинормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
Эффект от использованиябалансирующий, противовоспалительный, восстанавливающий, выравнивающий, защитный, матирующий, осветляющий, очищающий, питательный, тонизирующий, антивозрастной, смягчающий, противовоспалительный, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Urban Eco Waratah Cream
Применениевозьмите немного крема и нанесите на заранее очищенную кожу. Аккуратно распределите средство по всему лицу лёгкими массажными движениями. Крем можно использовать утром, за 10-15 минут до нанесения макияжа, или вечером — за 1 час до сна.
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыкерамиды
The Saem Urban Eco Waratah Cream — это увлажняющий гелевый крем для лица с экстрактом телопеи. Он эффективно ухаживает за кожей, отбеливает, препятствует образованию морщин, повышает упругость и эластичность. Комплексная формула крема обогащает кожу витаминами, питает и защищает от вредных воздействий.


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Крем для лица с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Cream 60мл – стоимость товара 2250 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Тольятти. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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