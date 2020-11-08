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Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для лица The Saem Крем ББ антивозрастной The Saem Snail Essential EX Origin BB 23 Natural Beige 40мл

Крем ББ антивозрастной The Saem Snail Essential EX Origin BB 23 Natural Beige 40мл

Артикул: 227409
  • Крем ББ антивозрастной The Saem Snail Essential EX Origin BB 23 Natural Beige 40мл - фото 1
  • Крем ББ антивозрастной The Saem Snail Essential EX Origin BB 23 Natural Beige 40мл - фото 2
Крем ББ антивозрастной The Saem Snail Essential EX Origin BB 23 Natural Beige 40мл - фото 1
Крем ББ антивозрастной The Saem Snail Essential EX Origin BB 23 Natural Beige 40мл - фото 2
2 200 руб. 
2 930 руб. 

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Артикул: 227409
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средстваBB/CC крем для лица
Тип коживозрастная
ТонThe Saem 23 Natural Beige
КоллекцияThe Saem Snail Essential EX Origin BB
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл40 мл
Высокоэффективный улиточный BB-крем премиум-класса. Эффективно борется с возрастными изменениями кожи, обладает лифтинг-эффектом. Очень хорошо сливается с цветом лица и скрывает недостатки, оставаясь невидимым. Нежнейшая освежающая текстура дарит ультраувлажнение на 24 часа и обеспечивает надежную защиту от солнечного излучения. Растительные компоненты разглаживают мелкие морщинки, оказывают антибактериальное действие. Держится на протяжении всего дня, делая кожу безукоризненной – здоровой и естественно светящейся


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Крем ББ антивозрастной The Saem Snail Essential EX Origin BB 23 Natural Beige 40мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2200 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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