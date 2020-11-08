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Главная Парфюмерия и косметика Уход за телом Гели для душа The Saem Гель для душа ванильный The Saem Touch On Body Vanilla Body Wash 300мл

Гель для душа ванильный The Saem Touch On Body Vanilla Body Wash 300мл

Артикул: 227325
  • Гель для душа ванильный The Saem Touch On Body Vanilla Body Wash 300мл - фото 1
  • Гель для душа ванильный The Saem Touch On Body Vanilla Body Wash 300мл - фото 2
  • Гель для душа ванильный The Saem Touch On Body Vanilla Body Wash 300мл - фото 3
Гель для душа ванильный The Saem Touch On Body Vanilla Body Wash 300мл - фото 1
Гель для душа ванильный The Saem Touch On Body Vanilla Body Wash 300мл - фото 2
Гель для душа ванильный The Saem Touch On Body Vanilla Body Wash 300мл - фото 3
820 руб. 
870 руб. 
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Артикул: 227325
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараГели для ванны и душа
Тип средствагель для душа
Эффект от использованияочищающий, укрепляющий, питающий, увлажняющий
КоллекцияThe Saem Touch On Body Vanilla Body Wash
Применениевспеньте средство при помощи мочалки, промассируйте кожу тела. После смойте пену теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл300 мл
Активные компонентыэкстракт цветов ванили, экстракт черной сои, экстракт кунжута, экстракт бобов, масло сладкого миндаля, масло оливы, масло жожоба, экстракт папайи
Гель для душа содержит экстракт цветов ванили, экстракт черной сои, экстракт кунжута, экстракт бобов, масло сладкого миндаля, масло оливы, масло жожоба, экстракт папайи и т.д. Гель для душа укрепляет кожу, питает и увлажняет, препятствует возникновению шелушения кожи, увеличивает эластичность и защищает кожу. Средство обладает гипоаллергенной формулой, создает пышную пену, очищает кожу от ежедневных загрязнений.


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Самовывоз невозможен
Гель для душа ванильный The Saem Touch On Body Vanilla Body Wash 300мл - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 820 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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