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Комбинированное устройство Inspector CAYMAN S Signature

Артикул: 227270
  • Комбинированное устройство Inspector CAYMAN S Signature - фото 1
  • Комбинированное устройство Inspector CAYMAN S Signature - фото 2
  • Комбинированное устройство Inspector CAYMAN S Signature - фото 3
Комбинированное устройство Inspector CAYMAN S Signature - фото 1
Комбинированное устройство Inspector CAYMAN S Signature - фото 2
Комбинированное устройство Inspector CAYMAN S Signature - фото 3
11 227 руб. 
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+ 63 КэтКоинов
Артикул: 227270
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендInspector
Тип товара
Возможность записи события в отдельный файлесть
Датчик удара (G-сенсор)есть
Диагональ экрана, дюйм2,4
Кол-во камер1
Конструкцияобычная, с экраном
Максимальное разрешение видеозаписи1920x1080
Наличие GPSесть
Режим записициклическая
Угол обзора130° (по диагонали)
Емкость аккумулятора370 мАч
Состояние товарановый
Комбинированное устройство Inspector CAYMAN S Signature


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Самовывоз невозможен
Комбинированное устройство Inspector CAYMAN S Signature - стоимость товара 11227 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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