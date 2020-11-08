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Музыкальная игрушка Happy Baby PIANO FISH

Артикул: 227244
  • Музыкальная игрушка Happy Baby PIANO FISH - фото 1
  • Музыкальная игрушка Happy Baby PIANO FISH - фото 2
  • Музыкальная игрушка Happy Baby PIANO FISH - фото 3
  • Музыкальная игрушка Happy Baby PIANO FISH - фото 4
Музыкальная игрушка Happy Baby PIANO FISH - фото 1
Музыкальная игрушка Happy Baby PIANO FISH - фото 2
Музыкальная игрушка Happy Baby PIANO FISH - фото 3
Музыкальная игрушка Happy Baby PIANO FISH - фото 4
599 руб. 
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Артикул: 227244
В наличии
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БрендHappy Baby
Тип товараИгрушка музыкальная
Звуковые эффектыесть
Комплектацияигрушка, упаковка
Материалпластик
Рекомендуемый возрастот 3 мес.
Световые эффектынет
Яркая рыбка PIANO FISH – это интересная музыкальная игрушка и одновременно детский прорезыватель для первых зубов. Многофункциональность игрушки позволяет использовать её на разных этапах развития ребенка. Сначала игрушка заинтересует малыша как погремушка в виде весёлой рыбки. На удобном для захвата держателе в форме плавничка рыбки находятся подвижные рельефные колечки, которые создают шумовые эффекты при потряхивании. Колечки служат для развития осязания, самостоятельных движений, моторики обеих рук и движения пальцев. Кроха касается колечек, и они передвигаются с одного края держателя-плавничка на другой. Малыш сосредоточивается, наблюдает, и у него возникает желание повторить действие. В период прорезывания зубов рыбка поспешит на помощь малышу! Мягкие хвостик и плавничок с рельефной поверхностью идеально подойдут для массажа дёсен, устраняя их отёчность и усиливая циркуляцию крови. Игрушка поможет не только «почесать» дёсны, но будет ещё и отвлекающим фактором для малыша. На рыбке малыш заметит или случайно обнаружит разноцветные кнопочки, которые работают в двух режимах. В первом режиме 5 кнопочек выступают в роли клавиш пианино. Во втором режиме каждая кнопочка при нажатии активирует свою весёлую мелодию. Ваш малыш быстро научится выбирать полюбившиеся мелодии и напевать их вслед за рыбкой! Весёлые мелодии порадуют маленького первооткрывателя и подарят ему хорошее настроение. Музыка развивает чувство ритма, музыкальный слух, память и воображение. Яркая музыкальная игрушка-рыбка познакомит ребёнка с цветовой гаммой окружающего мира, вызывая зрительное сосредоточение, удивление, интерес. Радуйтесь и удивляйтесь вместе с малышом, ведь ему необходимо Ваше эмоциональное участие! Обнаруживая разные свойства игрушки вместе с Вами, ребёнок совершает свои первые открытия!


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Музыкальная игрушка Happy Baby PIANO FISH - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 599 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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