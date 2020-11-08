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Главная Товары для детей Игрушки Развивающие игрушки для малышей Happy Baby Подвесная игрушка-растяжка с вибрацией Happy Baby FRISKY KITTY

Подвесная игрушка-растяжка с вибрацией Happy Baby FRISKY KITTY

Артикул: 227239
  • Подвесная игрушка-растяжка с вибрацией Happy Baby FRISKY KITTY - фото 1
  • Подвесная игрушка-растяжка с вибрацией Happy Baby FRISKY KITTY - фото 2
Подвесная игрушка-растяжка с вибрацией Happy Baby FRISKY KITTY - фото 1
Подвесная игрушка-растяжка с вибрацией Happy Baby FRISKY KITTY - фото 2
820 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 227239
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHappy Baby
Тип товараПодвес
Звуковые эффектыесть
Комплектацияигрушка, упаковка
Материалпластик, текстиль
Рекомендуемый возрастот 3 мес.
Световые эффектынет
Котёнок станет лучшим другом ребёнка, который оберегает детский сон и является надёжным средством от стрессов. Разноцветный котик привлечёт внимание любого малыша, а его весёлая мордочка вызовет массу положительных эмоций. Голова котика выполнена в виде погремушки, что благотворно влияет на развитие слухового восприятия. Если потянуть котёнка за хвостик, он стремительно будет возвращаться на своё исходное место, а котик будет вибрировать. В игре у малыша развивается двигательная активность, так как он вновь и вновь пытается тянуть котика за хвост, чтобы повторить интересные ощущения. Для малыша такая игрушка является источником получения информации и развития органов чувств (тактильной чувствительности, слуха, моторики, зрения). Яркий питомец познакомит ребенка с окружающим миром, вызывая зрительное сосредоточение, удивление, интерес. Очень удобным является наличие завязочек, за которые игрушка крепится на кроватке, коляске, автомобильном кресле, манеже, дугах развивающего коврика, а так же во всех удобных для подвязывания местах. Таким образом любимая игрушка будет путешествовать с малышом везде, радуя и поддерживая во всех жизненных ситуациях. Играя, кроха приобретает новые знания и двигательные навыки (приближение к себе и удаление). Здесь вызывается зрительное сосредоточение и удержание взгляда на двигающемся предмете, что способствует развитию координации руки и глаза. Желаем вашему малышу новых открытий и хорошего настроения!


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Подвесная игрушка-растяжка с вибрацией Happy Baby FRISKY KITTY - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 820 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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