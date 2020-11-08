8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Развивающая игрушка Happy Baby CLACKY

Артикул: 227213
  • Развивающая игрушка Happy Baby CLACKY - фото 1
  • Развивающая игрушка Happy Baby CLACKY - фото 2
Развивающая игрушка Happy Baby CLACKY - фото 1
Развивающая игрушка Happy Baby CLACKY - фото 2
740 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 227213
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендHappy Baby
Тип товараПогремушка
Вес, кг0.26
Звуковые эффектыесть
Комплектацияигрушка, упаковка
Материалпластик
Рекомендуемый возрастот 0 мес.
Световые эффектынет
Прозрачный корпус погремушки позволяет наблюдать за увлекательным перемещением разноцветных шариков через различные движущиеся препятствия. Внутреннее пространство погремушки разделено на 3 секции, в каждой из которых находится свой движущийся механизм, препятствующий движению шариков. Достаточно перевернуть игрушку – и наслаждаться завораживающим зрелищем того, как разноцветные шарики стремительно мчатся вниз, преодолевая препятствия и создавая богатое сочетание звуков. Игрушка принесет много радости и восторга вашему малышу!. Играть с такой чудесной погремушкой можно бесконечно долго, ведь ребенку будет интересно наблюдать за тем, как скатываются шарики, а шумовой эффект от их движения привлечет его внимание. Поворачивая погремушку-пирамидку в разные стороны и весело гремя, малыш вскоре научится переворачивать и другие предметы во время игры. Погремушка имеет обтекаемую форму и приятна на ощупь, поэтому игра с ней приносит исключительно положительные эмоции. Удобная конструкция погремушки позволяет малышу крепко удерживать ее в руке. Занимательная погремушка Clacky станет прекрасным подарком ребёнку, научит его наблюдать за предметами, а также поспособствует развитию цветового восприятия, воображения, логики, слуха и моторики!


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Развивающая игрушка Happy Baby CLACKY - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 740 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тольятти

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...